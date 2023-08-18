العالول يحذر إسرائيل من “المساس” بالأسرى الفلسطينيين

رام الله: حذر نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” محمود العالول، الجمعة، السلطات الإسرائيلية من المساس أو الاستفراد بالأسرى.

وقال العالول في بيان: “نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي”.

وأضاف: “المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون له تبعات خطيرة، فالأسرى خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته”.

وأوضح أن حركته تسعى “بشكل متواصل لمنع المحتل (الإسرائيلي) من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه”.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية كافة بـ”التدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى”.

وهدد أسرى بالبدء بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لتعرضهم “لعمليات القمع من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية”.

وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قد قال الخميس، إن إدارة السجون الإسرائيلية “صعدت مؤخرا من عمليات الاقتحام بسجن النقب، كان آخرها صباح الخميس، حيث أقدمت على اقتحام قسم 3 بطريقة وحشية، ونقلت الأسرى القابعين فيه”.

وأوضح أن الاقتحام “يأتي بعد عدة أيام على اقتحام قسم 26 في سجن النقب وزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) للسجن، وما رافق ذلك من تهديدات للأسرى”.

وأضاف: “يتعرض سجن النقب منذ بداية العام لاقتحامات كبيرة، وفرض عقوبات جماعية، كان أبرزها العزل الجماعي، وفرض غرامات مالية بحق الأسرى، إضافة إلى عملية العزل الانفرادية، ونقل مجموعة من الأسرى إلى سجون أخرى”.

وحمّل نادي الأسير إدارة السجون الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن (النقب)”.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة، بحسب بيانات نادي الأسير.

(الأناضول)