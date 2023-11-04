سياسة | عربي | الأردن

العاهل الأردني: استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة

4 - نوفمبر - 2023

الملك عبد الله خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب- من صفحة الديوان الملكي على فيسبوك

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عمان: جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، التحذير من أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن العاهل الأردني قوله خلال استقباله، السبت، عددا من وزراء الخارجية العرب، الذين يشاركون في اجتماع عمان – غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة، إنه “من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين”.

وأكد ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة، مشيرا إلى “إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع”.

كما أكد العاهل الأردني إدانة بلاده للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

ودعا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، وخاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا أن “الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وأعرب عن رفض الأردن التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، مشيرا إلى “موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ووفق الوكالة، ضم اللقاء وزراء خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 3:34 م

    ستنفجر في وجه الجميع بلا استثناء ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق 🇵🇸🤕✌️

    رد

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