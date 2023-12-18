العاهل الأردني: بإمكان واشنطن أن تلعب دورا مهما باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة

عمان: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال اليوم الاثنين إن واشنطن يمكن أن تلعب دورا مهما في إنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة من خلال الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

وناقش العاهل الأردني، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال تشارلز براون خلال زيارته للأردن، التطورات الإقليمية والحرب على الإرهاب.

(رويترز)