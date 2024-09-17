سياسة | عربي | الأردن

العاهل الأردني: جاهزون للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتنا

17 - سبتمبر - 2024

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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عمان: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء  على جاهزية الأردن للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.

ونقلت قناة المملكة عن الملك عبد الله قوله، خلال لقائه اليوم  وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، إن “الأردن مستمر بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وجدد الملك الأردني التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم.

وأوضح أن الأردن أنجز أولى مراحل التحديث السياسي، معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات نقطة انطلاق نحو حياة برلمانية حزبية برامجية تلبي طموحات الأردنيين.

(د ب أ )

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  1. يقول علاء:
    سبتمبر 19, 2024 الساعة 10:36 ص

    أكلت عندما أكل الثور الأبيض

    رد
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