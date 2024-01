العاهل الأردني: حرب إسرائيل تخلق جيلا من الأيتام في غزة- (تغريدات)

عمان: قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين إن إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة مضيفا أن نحو 30 ألفا معظمهم نساء وأطفالاستشهدوا أو فقدوا نتيجة الصراع.

جاء ذلك في كلمة لملك الأردن خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، وفق بيان للديوان الملكي.

His Majesty King Abdullah II at the Kigali Genocide Memorial: This powerful memorial reminds us that behind every individual killed was a world unto itself#Jordan #Rwanda pic.twitter.com/WP86E8Ro7e

