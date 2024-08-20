العاهل الأردني: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات حكومة إسرائيل المتطرفة

عمان: قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إن الأردن لا يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية “اليمينية المتطرفة”.

جاء ذلك خلال لقائه سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وأكد الملك عبد الله على أن “الأردن لا يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.

ولفت إلى “سعي الأردن للتوصل إلى التهدئة في الإقليم”، داعيا “الأطراف الفاعلة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وتحديدا في القدس والمسجد الأقصى؛ لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية”، وفق البيان ذاته.

وأعاد التأكيد على “موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة”.

وأضاف: “لن نسمح بأن يكون أي تصعيد في المنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه، من أي طرف كان”.

وركز على “أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش على الأردن”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)