العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني ينددان “بالعقاب الجماعي” الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين

عمان: دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس لاتخاذ خطوات لمنع تدهور أزمة غزة، ونددا بما وصفاه “بالعقاب الجماعي” الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين.

كما حذرا أيضا في بيان صدر بعد اجتماعهما في العاصمة الأردنية عمان من تزايد العنف وامتداده مع تفاقم أزمة إنسانية في ظل حملة القصف الإسرائيلي المكثفة في غزة بعد هجوم حماس المدمر.

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكدان خلال لقائهما في قصر الحسينية ضرورة وقف التصعيد في #غزة ويحذران من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك تفاصيل:https://t.co/BBeEv4DDW3#الأردن #فلسطين pic.twitter.com/6Hqt1cVTGf — RHC (@RHCJO) October 12, 2023

(رويترز)