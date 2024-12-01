سياسة | عربي | الأردن

العاهل الأردني يؤكد دعم المملكة “استقرار” سوريا ووحدة أراضيها- (تدوينة)

1 - ديسمبر - 2024

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

حجم الخط
0

عمان: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد دعم المملكة “استقرار” سوريا ووحدة أراضيها، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، في ظل هجوم واسع تشنّه فصائل مسلحة في شمال البلاد.

وجاء في البيان أن الملك بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني “التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا”، وأكد “وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها”.

ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موقف المملكة في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ الأحد بحث خلاله “تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصا في محافظتي حلب وإدلب”.

وأكد الصفدي في بيان على “ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويحفظ سيادتها ويخلصها من الإرهاب”.

ويأتي الاتصال في ظل هجوم واسع تشنّه الفصائل المسلحة، وبعضها مدعوم من تركيا، في شمال سوريا منذ الأربعاء. وتمكنت الفصائل من السيطرة على معظم حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، والتقدم في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط).

والمعارك الجارية حاليا لم تشهد لها سوريا مثيلا منذ سنوات. فقد أتاح وقف إطلاق النار الذي رعته موسكو وأنقرة في عام 2020 عودة الهدوء نسبيا إلى شمال غرب البلاد، حيث تقع محافظة حلب بجوار آخر معقل رئيسي للفصائل المقاتلة المتحالفة مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في إدلب.

لكن الهدنة انهارت الأربعاء مع شن مقاتلي الفصائل هجوما مفاجئا مكنهم من السيطرة على مدينة حلب التي صارت الأحد خارج سيطرة النظام السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وسيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على كل الأحياء التي كانت تنتشر فيها قوات النظام، بحسب المرصد السوري.

استعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من البلاد في عام 2015 بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، وفي عام 2016 على مدينة حلب بأكملها.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان وقف إطلاق النار في غزة ودعم حل الدولتين- (تدوينة)
29 - مايو - 2025
مدريد.. الصفدي وألباريس يبحثان تعزيز العلاقات ووقف العدوان على غزة- (تدوينة)
25 - مايو - 2025
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يبحثون جهود استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)
15 - مايو - 2025
الأردن: القضاء هو المرجع… وإسرائيل هي مصنع الإرهاب
22 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية