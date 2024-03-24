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العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات كافية- (تدوينة)

منذ 52 دقيقة

الملك عبد الله الثاني

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عمان: أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، على ضرورة التوصل لوقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل كاف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان للديوان الملكي.

وأكد الملك عبد الله على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، لافتا إلى أهمية تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين.

وأوضح أن “الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها”.

عاهل الأردن أشار إلى “أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”، وفق البيان ذاته.

وحذر من “خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح (جنوب)، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة”.

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن الدمار الهائل بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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