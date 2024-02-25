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العاهل الأردني يحذر من وقف الدعم لـ”الأونروا” وخطورة اجتياح رفح

25 - فبراير - 2024

الملك عبد الله يستقبل وزيرة الخارجية البلغارية- من صفحة الديوان الملكي على فيسبوك

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عمان: حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، وخطورة الاجتياح الذي تنوي إسرائيل شنّه على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في قصر الحسينية في العاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، تجريها إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وبحسب البيان، يأتي اللقاء “في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

وتناول الجانبان “التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما”، وفق المصدر نفسه.

وجدد الملك عبد الله “التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام”. كما حذّر من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وشدد عاهل الأردن على “ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

وكانت الوزيرة البلغارية قد أجرت في وقت سابق، الأحد، مباحثات مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، وأعربت في تصريحات صحافية مشتركة عن “قلق” بلادها من الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 25, 2024 الساعة 6:27 م

    هه حذر أو لا تحذر لا أحد من عصابة الأمريكان والبريطان والألمان يصغي إلى تحذيراتكم هذي شهور وشهور وشهور 🇵🇸🤕☝️🔥🐕

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  2. يقول مواطنة لبنانية- فرنسية:
    مارس 5, 2024 الساعة 9:00 ص

    كان لازم الأردن يجمّد علاقاته كلها مع دولة الإحتلال

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