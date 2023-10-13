العاهل الأردني يحذّر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.. والأمن يمنع متظاهرين من الوصول إلى الحدود

لندن- “القدس العربي” : حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في عمان، الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار أو التسبب في نزوحهم في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وأكد الملك الأردني ضرورة “عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين”، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.

من جهة أخرى، قال مراسل قناة “الجزيرة” إن الأمن الأردني منع بالقوة وصول عشرات المتظاهرين إلى الحدود مع فلسطين.

والأربعاء، أكد الملك الأردني أن الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة لن يتحقق دون حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

جاء ذلك خلال “خطاب العرش” الذي ألقاه في افتتاح الدور العادي الأخير للبرلمان الحالي.

وقال عاهل الأردن إن “ما تشهده الأراضي الفلسطينية حالياً من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هو إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

واستدرك: “فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد”.

وتابع: “ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعاً”.

وأردف: “سيظل موقف الأردن ثابتاً، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية”.

ومضى قائلاً: “سيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب”.

(وكالات)