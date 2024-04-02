العاهل الأردني يدعو إلى حماية المنظمات الإنسانية في غزة- (تدوينة)

عمان: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ضرورة حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية.

ونقلت قناة “المملكة” عن العاهل الأردني قوله في تغريدة على منصة إكس اليوم: “تعازينا الحارة لمنظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) ورئيسها خوسيه أندريس بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة”.

وأضاف: “نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع”.

تعازينا الحارة لخوسيه أندريس ومنظمة WCK بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة. نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) April 2, 2024

وكانت منظمة الإغاثة الإسبانية أعلنت أن سبعة أشخاص من موظفيها لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الاثنين.

وقالت المنظمة، في بيان صحافي الثلاثاء، إن القتلى السبعة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، والأراضي الفلسطينية، ومن بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، مشيرة إلى أنها أوقفت على الفور عملياتها في المنطقة.

(د ب أ)