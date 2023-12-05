العاهل الأردني يدعو العالم إلى التنديد بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا

عمان: قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الثلاثاء إن على العالم أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرا داخل قطاع غزة الذي دمرته الحرب أو خارج حدوده.
وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصي في عمان، دعا الملك عبد الله مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذر من “خطورة تدهور الأوضاع” جراء حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة.
(رويترز)
هه العالم الان هو شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🐒🚀🐒🚀🐒
الكيان الصهيوني لا يعترف بالتنديد. 75 سنة من التنديد لم تأتي بجديد و إنما النتيجة كانت عكسية: مزيد من التهجير، الإستلاء على الأراضي و تسريع وتيرة التهويد و التقتيل.
حماس فهمت الدرس “إنه لجهاد، نصر أو إستشهاد”
الحكام العرب لا يريدون التحرك من منطقة الراحة. إفتحوا الحدود إن كنتم تريدون حقا مساعدة الفلسطينين إسترجاع حقوقهم المنهوبة.
أمريكا و الغرب يقف مع الكيان الصهيوني بالسلاح و التكنولوجيا و أنتم أوجعتم رؤوسنا بالتنديد
أحسنت 🇵🇸🤕✌️🚀🐒🚀🔥🐒
يا صاحب الجلالة الحرب على الابواب..احببت ام ابيت…ما كان عليكم ان تثقوا في هذا الكيان الغادر …
التنديد لا يفيد ولا يعيد ولا يفل الحديد إلا الحديد.