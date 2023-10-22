العاهل الأردني يدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الحرب

عمان: دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، إلى ضغط دولي على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى القطاع “بشكل عاجل”.

حديث العاهل الأردني جاء خلال استقباله في العاصمة عمان، مسؤولا عسكريا بريطانيا، وأخرى من الأمم المتحدة، بحسب بيانين للديوان الملكي.

وتناول الملك عبد الله، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، “الأوضاع الخطيرة” في غزة.

وشدد عاهل الأردن على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك”.

وحذر من أن استمرار الحرب على غزة “قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة”.

وخلال لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، بحث عبد الله الثاني، ضرورة “استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل”.

وتناول دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في “دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع”.

فيما أكدت ماكين، على “أهمية حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في غزة، وضمان استمرار واستدامة وصول الغذاء والدواء والدعم الإغاثي إلى القطاع”.

ولم يحدد الديوان الملكي موعد وصول المسؤولين ولا مدة زيارتهما للأردن.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(الأناضول)