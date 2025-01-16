العاهل الأردني يرحب باتفاق غزة ويدعو لتكثيف المساعدات للفلسطينيين- (تدوينة)

عمان: رحب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية لتخفيف المأساة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وقال الملك عبد الله، عبر منصة “إكس”: “نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية”.

ومشيدا بجهود الوسطاء في هذا الاتفاق، أضاف “نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة، ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار”.

وختم بأن “الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام”.

نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية. نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار. الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 16, 2025

ومساء الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، قتلت إسرائيل 38 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية والخميس، في سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بغزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)