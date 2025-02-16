سياسة | عربي | الأردن

العاهل الأردني يكرر أمام وفد من الكونغرس الأمريكي رفض بلاده “تهجير الفلسطينيين”

16 - فبراير - 2025

الملك عبد الله الثاني

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عمان: جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي رفض بلاده “تهجير الفلسطينيين من غزة”، مؤكدا أن حل الدولتين هو “السبيل الوحيد” لضمان أمن المنطقة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله جدد خلال استقباله الأحد، وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بلومنتال “التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

ودعا إلى “ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية”.

وأكد الملك بحسب المصدر نفسه أن “تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره”، مشيرا إلى “الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام”.

كذلك، أكد “أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة”.

وبعد لقائه في البيت الأبيض الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد العاهل الأردني على “معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية”.

واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عالمية غاضبة ودانتها دول عربية.

ويعقد قادة السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر قمة في الرياض في 20 شباط/ فبراير لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة، قبل القمة العربية الطارئة التي تعقد في 27 منه.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 16, 2025 الساعة 4:30 م

    هه لماذا لا يعلنها صراحة وهي التهديد بإسقاط اتفاقية وادي عربة

    رد
  2. يقول عامر الهلالي مغرب:
    فبراير 16, 2025 الساعة 4:39 م

    ياعبد الله جدك عبدالله قتل داخل المسجد الأقصى
    ووالدك الحسين بن طلال ارغم العدو
    الصهيوني بإطلاق الشيخ ياسين المقعد رئيس حركة حماس وايضا
    ارغم العدو الصهيوني لعلاج خالد
    مشعل عندما تعرض للاغتيال
    من قبل العدو الصهيوني بحقنه مميته من عميل صهيوني في عمان
    اعلن
    الجهاد الحياه مره واحده
    الأردن غني وليس فقير به الرجال
    الابطال جهز فرق مجاهدين
    مليون وقسمهم إلى ألف فرقه
    وعلى كل فرقه قياده
    وتوكل على الله في ساعات تطهر كل
    فلسطين
    توكل على الله والله معكم
    لاتخشي العدو الصهيوني انه أضعف من العنكبوت
    اللهم ارسل هذه الرساله إلى عبد الله بن الحسين
    تحيه لجريدة القدس
    قريبا تتحرر فلسطين

    رد

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