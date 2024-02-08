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العاهل الأردني يلتقي مع بايدن وقادة غربيين للضغط من أجل إنهاء حرب غزة- (تدوينة)

منذ 41 دقيقة

الملك عبد الله الثاني

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عمان: بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا بهف “حشد الدعم الدولي” لوقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان، موضحا: “غادر الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا”، دون أن يعلن مدة لها.

وأشار إلى أن الجولة “تهدف لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

ولفت البيان إلى أن الملك “سيلتقي في واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، “سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين”، وفق البيان ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الأربعاء، “27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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