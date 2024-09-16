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العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين ـ (صور)

16 - سبتمبر - 2024

ملك إسبانيا فيليبي السادس (أ ف ب)

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مدريد: تسلم ملك إسبانيا فيليبي السادس الاثنين أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا، بعدما اعترفت بها مدريد في ايار/مايو الفائت.

واستقبل العاهل الإسباني السفير عبد الواحد في القصر الملكي في مدريد، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحسب مشاهد بثها الديوان الملكي على منصة إكس.

ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير. لكن رتبته تبدلت في شكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.

واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 ايار/مايو، على غرار ايرلندا والنروج.

وبداية أيلول/سبتمبر، اعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أن “أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين” ستعقد “بحلول نهاية العام”.

وتبنت مدريد موقفا متشددا حيال إسرائيل منذ اندلاع هجوم الدولة العبرية على  قطاع غزة بعد السابع من سبتمبر 2023.

(وكالات)

 

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  1. يقول مرهون:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 3:48 م

    شكرا إسبانيا.
    عسى ان يكون السفير متمكنا من اللغة الإسبانية!

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  2. يقول حنظلة الفلسطيني:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 4:47 م

    عاشت اسبانيا

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  3. يقول الطاهر 1:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 5:03 م

    الاسبان فيهم كثير ممن يجري في شراينهم دم العروبة والاسلام…رغم الضغوطات والاكراهات من داخل اوربا وخارجها ماضون في دعم القضية الفلسطينية…على الأنظمة العربية ان تقترب منهم وتدعمهم …

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  4. يقول ابو هارون:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 5:43 م

    السفير الأخ حسني يتكلم اللغه الاسبانيه بمستوى ممتاز.
    له وفلسطين كل التوفيق .

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  5. يقول الحقيقة الساطعة:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 2:27 ص

    العاهل الإسباني شجاع

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  6. يقول سوسن:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 7:08 ص

    فيفا اسبانيا

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