العاهل السعودي وولي عهده يتطلعان إلى التشاور مع إيران بعد انتخاب بزشكيان

الرياض: ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) السبت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده قدما برقيتي تهنئة لمسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.

وأعرب الملك سلمان عن تمنياته للرئيس بزشكيان بالتوفيق والسداد، وتطلعه إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين البلدين ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي، متمنيا للشعب الإيراني المزيد من التقدم والازدهار.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله “أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة”.

وفي مارس آذار 2023، وقعت إيران والسعودية اتفاقا تاريخيا بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بعد سجالات بينهما في المنطقة لسنوات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مسؤولون من الجانبين المحادثات لتعزيز العلاقات.

(وكالات)