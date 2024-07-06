سياسة | عربي | الخليج العربي

العاهل السعودي وولي عهده يتطلعان إلى التشاور مع إيران بعد انتخاب بزشكيان

منذ 11 دقيقة

العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد

حجم الخط
0

الرياض: ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) السبت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده قدما برقيتي تهنئة لمسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.

وأعرب الملك سلمان عن تمنياته للرئيس بزشكيان بالتوفيق والسداد، وتطلعه إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين البلدين ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي، متمنيا للشعب الإيراني المزيد من التقدم والازدهار.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله “أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة”.

وفي مارس آذار 2023، وقعت إيران والسعودية اتفاقا تاريخيا بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بعد سجالات بينهما في المنطقة لسنوات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مسؤولون من الجانبين المحادثات لتعزيز العلاقات.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

موقع بريطاني: الرياض تلعب دور الوسيط في الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن
21 - يناير - 2024
ولي العهد السعودي يقبل الدعوة لزيارة طهران بعد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني
18 - أغسطس - 2023
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الرياض
17 - أغسطس - 2023
الكويت لم ترصد أي تحركات إيرانية في محيط حقل الدرة.. و”طهران لن تسمح بفرض أمر واقع”
5 - يوليو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية