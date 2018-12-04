العاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

منذ 29 دقيقة
العاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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“القدس العربي”: تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في العاصمة الرياض في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الثلاثاء.

ولم تؤكد قطر مستوى تمثيلها في القمة حتى الآن.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر اتخذت عدة إجراءات ضد قطر، منذ يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما نفته الدوحة مرارا. وفرضت الدول الخليجية الثلاث عليها حصارا جائرا وأغلقت حدودها بالإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية معها.

(وكالات)

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