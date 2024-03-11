العاهل السعودي يدعو بمناسبة حلول شهر رمضان “لإيقاف الجرائم الوحشية” في غزة

الرياض: دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان، المجتمع الدولي إلى “الاضطلاع بمسؤولياته” إزاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ خمسة أشهر “لإيقاف الجرائم الوحشية وتوفير الممرّات الإنسانية والإغاثية الآمنة”.

وفي كلمة تلاها وزير الإعلام سلمان الدوسري باسم الملك سلمان ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) قال خادم الحرمين الشريفين “نحمد الله جلّ وعلا على ما أنعم به على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “إنّنا وإذ يؤلمنا أن يحلّ شهر رمضان هذا العام، في ظلّ ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات، فإنّنا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته”.

وناشد العاهل السعودي في كلمته الأسرة الدولية العمل من أجل “إيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة” لسكّان القطاع الفلسطيني المهدّدين بمجاعة.

والأحد، في اليوم السادس والخمسين بعد المئة لاندلاع الحرب، تَواصل القصف على قطاع غزة والمعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، في وقت كثّف فيه المجتمع الدولي جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ 2,2 مليون شخص من سكّان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مهدّدون بالمجاعة. ونزح 1,7 مليون فلسطيني بسبب الحرب، بينهم 1,5 مليون نسمة يتكدّسون في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود المغلقة مع مصر.

(وكالات)