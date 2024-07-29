العاهل المغربي: وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة مع إقرار سلام عادل ودائم في المنطقة- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: قال العاهل المغربي محمد السادس “إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وتحدث في خطاب وجّهه إلى الشعب المغربي، مساء الاثنين بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، عن مبادرات المغرب تجاه أهالي غزة، كما اقترح خريطة طريق لإنهاء النزاع.

وقال في هذا الصدد “بصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة.”

وأضاف العاهل المغربي “وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.”

وأوضح ملك المغرب أن “تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع”، وذلك وفق منظور بدأه بالقول “إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.”

ولفت الانتباه إلى أن “اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا.”

وأكد على أن “إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.”

على المستوى الداخلي، أشار العاهل المغربي إلى أنه خلال الـ25 سنة من حكمه، حقق المغرب العديد من المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية. كما أطلق الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية.

وأضاف الملك محمد السادس “عملنا كذلك، على تكريس الوحدة الترابية (إشارة إلى قضية الصحراء) وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي”.

وتابع قائلا “إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات، والأمل في المستقبل. إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحوْكمة في التدبير.”

وذكر أن من أهم تلك التحديات، إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، بالإضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.