العاهل المغربي يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر بشأن دعم العلاقات الثنائية

الرباط- “القدس العربي”: بعث العاهل المغربي محمد السادس رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.

وتسلم الرسالة نائب أمير قطر، عبد الله بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في الديوان الأميري صباح الإثنين.

وأضافت الوكالة أن بوريطة “نقل تحيات العاهل المغربي إلى أخيه الأمير تميم، وإلى نائب الأمير وتمنياته لهما دوام الصحة والعافية، وللشعب القطري التطور والنماء”.

ومن جانبه، حمل نائب الأمير، ناصر بوريطة، “تحيات أمير دولة قطر، ونائب الأمير إلى الملك محمد السادس، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء”.

وجرى خلال هذا اللقاء “استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وفق الوكالة.

سمو الأمير يتلقى رسالة خطية من ملك #المغرب تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تسلمها سمو نائب الأمير#قنا #قطرhttps://t.co/mgKHVrHJo1 pic.twitter.com/W2jrvAuhWG — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 7, 2023

وكان العاهل المغربي بعث رسالة خطية إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.