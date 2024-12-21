العاهل المغربي يستقبل الرئيس الموريتاني والغزواني يطمئن على صحة حرمه- (صور وفيديو)

الرباط ـ “القدس العربي”:

استقبل العاهل المغربي محمد السادس، أمس في القصر الملكي بالدار البيضاء، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن هذا اللقاء في إطار علاقات الثقة والتعاون القوية بين البلدين، وأواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.

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جلالة الملك محمد السادس استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بالقصر الملكي. pic.twitter.com/Tp0dyLQCSL — Mahdi Baladi (@MahdiBaladi1) December 20, 2024

وأضاف أن قائدي البلدين ثمّنا التطور الإيجابي الذي تعرفه الشراكة المغربية – الموريتانية في جميع المجالات. كما أكدا حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

ولدى وصوله إلى القصر الملكي، استعرض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تشكيلة من الحرس الملكي التي قدمت له التحية، قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة، يضيف بيان الديوان الملكي.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. في ما يلي بلاغ الديوان الملكي

⬇️⬇️https://t.co/DM7Ne13ylO Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu… pic.twitter.com/UfUHTqbeVc — Agence MAP (@MAP_Information) December 20, 2024

=”rtl”>وكانت وكالة الأنباء الموريتانية ذكرت أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني توجه إلى الرباط في زيارة خاصة، للاطمئنان على صحة زوجته، مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، التي خضعت لعملية جراحية ناجحة في القلب في المستشفى العسكري بالرباط، وأضافت أن حرم الرئيس الموريتاني تستكمل فترة نقاهتها في إقامة خاصة بالعاصمة المغربية.