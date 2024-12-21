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العاهل المغربي يستقبل الرئيس الموريتاني والغزواني يطمئن على صحة حرمه- (صور وفيديو)

21 - ديسمبر - 2024

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الرباط ـ “القدس العربي”:

استقبل العاهل المغربي محمد السادس، أمس في القصر الملكي بالدار البيضاء، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن هذا اللقاء في إطار علاقات الثقة والتعاون القوية بين البلدين، وأواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن قائدي البلدين ثمّنا التطور الإيجابي الذي تعرفه الشراكة المغربية – الموريتانية في جميع المجالات. كما أكدا حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

ولدى وصوله إلى القصر الملكي، استعرض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تشكيلة من الحرس الملكي التي قدمت له التحية، قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة، يضيف بيان الديوان الملكي.

=”rtl”>وكانت وكالة الأنباء الموريتانية ذكرت أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني توجه إلى الرباط في زيارة خاصة، للاطمئنان على صحة زوجته، مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، التي خضعت لعملية جراحية ناجحة في القلب في المستشفى العسكري بالرباط، وأضافت أن حرم الرئيس الموريتاني تستكمل فترة نقاهتها في إقامة خاصة بالعاصمة المغربية.

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  1. يقول كريم المغربي:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 3:16 م

    هذا الخبر لمن كان يمني النفس بتوتر العلاقات المغربية – الموريتانية ، ويحاول الإصطياد في الماء العكر. و أقتبس هذا الجزء من المقال ” تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ” ماذا يعني ذلك إن لم يكن اعترافا ضمنيا من موريتانيا التي ترأس الإتحاد الإفريقي بمغربية الصحراء ، انتهى الكلام .

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  2. يقول كريم المغربي:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 3:24 م

    إذا سمحتم بإضافة ملاحظة أخرى أو تساؤل : ماذا يعني اختيار الرئيس الموريتاني للمغرب لإجراء عملية جراحية على القلب لحرمه بالمستشفى العسكري بالرباط إن لم يكن ذلك اعترافا بالتفوق المغربي في المجال الطبي على الصعيد الإفريقي على الأقل ، هذا أولا ، وثانيا وهذا هو الأهم الثقة التي يضعها الرئيس الموريتاني في العاهل المغربي ، فليس سهلا أن ينقل رئيس ما زوجته لبلد معين لإجراء عملية صعبة على القلب إن لم يكن مطمئنا على أنه وضعها في أيدي آمنة وفي دولة موثوق فيها .

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  3. يقول DANIEL GALVAN:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 4:33 م

    لمن لا يعرف
    المغرب رفض الاعتراف بإستقلال موريتانيا .
    حتى سنة 1969 يعني عشرة سنوات بعد استقلال موريتانيا وتحت ضغط الجامعة العربية

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    1. يقول ملاحظ...:
      ديسمبر 21, 2024 الساعة 7:53 م

      لك معلومة اخرى،
      اعترف المغرب بموريتانيا كدولة مستقلة بعدما قرر الحضور لمؤتمر الدول الإسلامية خصص لدعم فلسطين وكانت موريتانيا مدعوة له. واعترافا بتضحية المغرب الذي اقتطعت موريتانيا الحالية من اراضيه من طرف المستثمر فقد منح شرف ترأس لجنة القدس للأبد.

    2. يقول فريد:
      ديسمبر 22, 2024 الساعة 4:49 ص

      ربما هناك شيء إسمه نسيان خصومات الماضي والسير إلى الأمام، كانت هناك حروب دامت سنوات بين فرنسا وإنجلترا واليوم نشاهد كيف هي العلاقة بين البلدين، نفس الأمر بين فرنسا وألمانيا أو بين أمريكا والفيتنام. مشكل النظام الجزائري هي ثقافة الحقد والبحث عن الإنتقام حتى من أشياء مرت عليها عقود التي زرعها في المواطن الجزائري. كاتب التعليق سار على هذا النهج وشخصيا أطرح عليه سؤالا عن كم عدد الطلبة الموريطانيون الذين درسوا أو لازالوا يدرسون في المعاهد المغربية؟ مع العلم أن عدد الطلبة الأفارقة في المغرب هو 70 ألف طالبا في تزايد سنوي: هاته تسمى قوة ناعمة،طلبة،مرضى،فرق رياضية…

    3. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
      ديسمبر 22, 2024 الساعة 10:37 ص

      الاخ فريد.. الرئيس الموريتاني الغزواني هو احد الطلبة الموريتانيين الدين درسوا في المغرب.
      .
      في الكلية العسكرية في مكناس وتخرج هناك ضابطا..
      .
      يذكر أن حرم الرئيس ولإجراء عملية في القلب لم تتجه الى دول اوروبا ولا الى الجزائر.. وأتت الى المغرب.. جميل..
      .
      ويذكر ايضا ان زيارة الرئيس الموريتاني تفند أقاويل حول تشنج العلاقة بين المغرب وموريتانيا …

    4. يقول غزاوي:
      ديسمبر 22, 2024 الساعة 12:45 م

      إلى الأخ DANIEL GALVAN: ديسمبر 21, 2024 الساعة 4:33 م
      ومازالت أطماعه قائمة في موريتانيا، ويكرسها الفصل 42 من الدستور المغربي.
      وفي حوار مع موقع “الصحراء الغربية 24” يوم:27/03/2021، قال الدكتور الموريتاني سليمان الشيخ ما نصه:
      “أن الموريتانيين في قراءتهم السياسية للموقف من الحرب في الصحراء الغربية باتوا مقتنعين بأن قيام دولة صحراوية تفصل بين موريتانيا والمغرب سيشكل سدا منيعا ضد الأطماع المغربية التوسعية…هذا الموقف يحظى بدعم غالبية الاتجاهات الشعبية والرسمية في موريتانيا” انتهى الاقتباس

    5. يقول غزاوي:
      ديسمبر 24, 2024 الساعة 7:33 م

      إلى الأخ ملاحظ
      مجرد تساؤل.
      ما هي “المشكلة الموريتانية” !!!؟؟؟
      هي المشكلة التي افتعلها المغرب لما عارض استقلال موريتانيا وأدعى أنها “مغربية”، وناقشتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم: 15/11/1960.
      فاقتبست لكم من رد ممثل فرنسا على المغرب ما نصه:
      “أن كل من موريتانية والصحراء الغربية لم تكونا يوما جزءا من المغرب. من الناحية الجغرافية لم تشكل موريتانيا بأي حال من الأحوال كيانا واحدا مع المغرب. ولم يكن لها قط حدود مشتركة مع ذلك البلد…تبين الخرائط القديمة أن حدود المغرب تحاذي واد نون. لم تمارس الإدارة الشريفة المركزية (المخزن) نفسها قط حقوقا معينة على أي جزء من المناطق الشاسعة الواقعة جنوب وادي درعة. كان المؤرخ ابن خلدون قد أعلن أن “جبل داران”، أي الأطلس الكبير، هو الحد الجنوبي للمغرب.
      بل إن المغرب كان في واقع الأمر جزءاً من موريتانيا منذ ألف عام عندما أسس الصنهاجة الصحراويون، انطلاقاً من الساحل المغربي، سلالة المرابطين في المغرب في عام 1062. وعلى هذا فقد كان بوسع الشعب الموريتاني أن يطلق العنان لأسطورة “موريتانيا الكبرى” ويطالب بكل المغرب على أساس حق الفتح الذي عفا عليه الزمن. أن الخريطة الحديثة للعالم لا يمكن إعادة رسمها بحيث تتفق مع خريطة العصور الوسطى” انتهى الاقتباس والالتباس والإفلاس.

  4. يقول Ali:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 4:45 م

    المغرب، و الحمد لله ارض التسامح و العقل مع الأشقاء رغم المؤامرات العبثية. و هكذا تعترف الدول العريقة و الثابتة.

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  5. يقول عبد الوهاب:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 6:29 ص

    البيانان المغربي و الموريتاني الصادران متناقضان و اعتقد ان البيان الموريتاني هو الصحيح لانه ذكر ان الزيارة هي خاصة فقط و لم يذكر لا الانبوب الوهم و لا ولوج دول الساحل للمحيط الاطلسي عبر الصحراء الغربية المحتلة.

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  6. يقول لاعق اليد:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 8:27 ص

    للأسف هناك من مازال يحلم بحدود حقة تشمل الصحراء الغربية والشرقية و موريتانيا حتى و لو بالتحالف مع فرنسا و اسرائيل.

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