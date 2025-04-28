العاهل المغربي يستقبل وزراء خارجية دول “تحالف الساحل”

الرباط- “القدس العربي”: استقبل العاهل المغربي محمد السادس، أمس الإثنين بالقصر الملكي في الرباط، وزراء الشؤون الخارجية لدول تحالف الساحل الثلاث: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية أن هذا الاستقبال يندرج في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وهذه الدول الأفريقية، وترسيخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة.

وفي هذا السياق، نقل الوزراء إلى العاهل المغربي رسائل تقدير من رؤساء بلدانهم، مشيدين بالمبادرات الملكية الداعمة للساحل، خاصة “المبادرة الأطلسية المغربية”، التي أطلقها الملك محمد السادس لتمكين هذه الدول من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة تحمل أبعادًا استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدولهم آفاقًا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتعزز استقلالها التنموي.

كما جدد الوزراء التزام بلدانهم بتسريع تنفيذ المبادرة، وأعربوا عن امتنانهم للموقف المغربي الثابت والداعم للمراحل الانتقالية التي تمر بها المنطقة، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات التعاون مع المغرب في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تحالف دول الساحل يشكل إطارًا إقليميًا حديث النشأة، يضمّ كلاً من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتأسس بهدف تنسيق الجهود في مجالات التنمية الاقتصادية، ومحاربة الإرهاب، وتعزيز التكامل السياسي بين هذه الدول التي تواجه تحديات جغرافية كبرى، أبرزها افتقارها إلى منافذ بحرية.