العاهل المغربي يعفو عن 18 سجينا من المحكومين في قضايا الإرهاب

الرباط- “القدس العربي”:

أصدر العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر، عفوه عن مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، “بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب”، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل المغربية.

وأوضح البيان أن عدد المستفيدين من العفو هو 18 شخصا، موزعين على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 10 نزلاء؛ والعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة: 01 نزيل واحد؛ والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 7.

وفي 2017، أطلقت المغرب برنامج “مصالحة” الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.

ويشترك في برنامج “مصالحة” كل من “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، و”الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

من جهة أخرى، أصدر العاهل المغربي، بمناسبة عيد الفطر، العفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 2079 شخصا، حيث استفاد من العفو 1809 سجينا موجودا في حالة اعتقال. أما المستفيدون من العفو الموجودون في حالة سراح فعددهم 270 شخصا.