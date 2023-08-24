العاهل المغربي يهنئ الرئيس الأوكراني في العيد الوطني لبلاده

الرباط- “القدس العربي”:

وجه العاهل المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية الخميس، “يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا أن أبعث إلى فخامتكم، بأطيب التهاني، وأصدق التمنيات للشعب الأوكراني بالأمن والسلم والرخاء، في ظل الوحدة والاستقرار”.

وأضاف ملك المغرب “وهي مناسبة كذلك للتأكيد على حرص بلدينا الراسخ على مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.