العاهل المغربي يهنئ ترامب ويستحضر اعترافه بـ”مغربية” الصحراء

الرباط- “القدس العربي”:
بعث العاهل المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب، بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيها: “إن فوزكم الباهر بهذه الانتخابات ليعدّ اعترافا جميلا لما تتحلون به من روح وطنية عالية، وتزكية لالتزامكم الثابت بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، صديقتنا وحليفتنا العريقة”.
وأبرز محمد السادس أن “المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تمكنتا من إقامة تحالف تاريخي وشراكة استراتيجية لم تزدهما الأيام إلا رسوخا”، وفق ما ورد في البرقية التي وزعت محتواها وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف العاهل المغربي أن “ما نتقاسمه من قيم ومن مصالح مشتركة في مجالات واسعة، مكننا من العمل سويا وبشكل دؤوب من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبينا، والنهوض بعلاقاتنا وتعزيز دورها في دعم السلام والأمن والرخاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها”.
واستطرد قائلا في هذه البرقية “وإنني لأستحضر فترة ولايتكم السابقة التي بلغت علاقاتنا خلالها مستويات غير مسبوقة، تميزت باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل ترابها في الصحراء. فهذا الموقف التاريخي، الذي سيظل الشعب المغربي ممتنا لكم به، يمثل حدثا هاما ولحظة حاسمة، ويعكس بحق مدى عمق روابطنا المتميزة والعريقة، ويعد بآفاق أرحب لشراكتنا الاستراتيجية التي ما فتئ نطاقها يزداد اتساعا”.
وختم العاهل المغربي برقيته بالقول: “وسيرا على نهجنا الدؤوب في التصدي لمختلف التحديات الإقليمية والعالمية الشائكة، سيظل المغرب صديقا وحليفا مخلصا للولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، يسعدني أن أعرب لكم عن تطلعي إلى مواصلة العمل سويا معكم من أجل النهوض بمصالحنا المشتركة وتعزيز تحالفنا المتفرد في مختلف مجالات التعاون”.
عودة ترامب إلى الحكم يعني نهاية الدعم للحرب الاسرائيلية و لا ننسى هنا أن 79% من أصوات يهود امريكا كانت معارضة لنرامب و ذهبت إلى منافسته هاريس. ناهيك عن ان عرب و مسلمي امريكا صوتوا لترامب لأنه في أسوء تقدير لن يسمح بالهمجية و التقتيل الإسرائيلي الذي دعمته إدارة الديمقراطين. أما بالنسبة للمغرب، فعودة ترامب تعني دفعة جديدة للطرح المغربي بخصوص الحكم الذاتي من قبل فتح قنصلية في الداخلة مما سيوجه الاستتمارات الأمريكية في المنطقة.
إلى الأخ كريم المغربي :نوفمبر 6, 2024 الساعة 5:27 م
مجرد تساؤل.
لمن الغلبة !!!؟؟؟
قطعا ستكون لصاحب الأحكام القضائية وليس لصاحب شهادات الزور، ولو بعد حين.
جاء في تعليقك ما نصه:
“ها هو ترامب يعود من جديد وسيقوم بإتمام ما بدأه” انتهى الاقتباس
هذا اعتراف منك أن تغريدة ترامب ناقصة، لكنك كنت تكابر وتغالط وتجادل.
وتأكد أنه لو غرد ثانية وثالثة أن “الصحراء مغربية” وفتح سفارة في العيون، ستبقى الصحراء غربية بقرار من محكمة العدل الدولية وقرار من محكمة العدل الأوروبية.
وأذكرك، والأخوة القراء أنه عقب تغريدة ترامب قال الأمين العام للأمم المتحدة ما نصه:
“موقفنا في غاية الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية. كل شيء يبقى كما كان عليه الوضع من قبل..أن إيجاد حلّ لملف الصحراء الغربية لا يعتمد على اعتراف فردي لأي دولة، وإنما يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن” انتهى الاقتباس
وفي تصريح لوسائل الإعلام يوم:30/07/2024، بنيويورك، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عقب رسالة ماكرون بما نصه:
“جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بحل النزاع في الصحراء الغربية ستستمر وفقا لقرارات مجلس الأمن” انتهى الاقتباس
…/…يتبع
…/…تتمة 1/1
إلى الأخ كريم المغربي :نوفمبر 6, 2024 الساعة 5:27 م
مجرد تساؤل.
ما هي مضامين قرار مجلس الأمن الذي كنت تنتظر، وظننت أن ماكرون سيغيره !!!؟؟؟
– روسيا، امتنعت عن التصويت ردا على رفض تحديد طرفين النزاع بالاسم، وطالبت بسحب ملف الصحراء من أمريكا.
– أمريكا صاحبة القلم تجاهلت تغريدة ترامب التي قايضها بالتطبيع، وتجاهلها الموقف الفرنسي الجديد.
– ماكرون نفسه، لم يفعل شيئا لتمرير موقفه الجديد الذي باعه للمغرب مقابل 10 ملايير دولار.
وتلقى المغرب ستة صفعات من مجلس الأمن:
1- جدد ثقته في دي ميستورا الذي روج المغرب لفشله واستقالته.
2- طالب المغرب بتفاصيل “الحكم الذاتي”، تفاصيل يتهرب منها المغرب.
3- القرار ذكر 3 مرات “الموائد المستديرة” في فقرة واحدة (الرابعة) فقط في حيثياته، في سياق حديثة عن جولات الحوار السابقة.
4- القرار لم يذكر أبدا، ولا مرة واحدة مبادرة “الحكم الذاتي”.
5- نفى في فقرته الرابعة أن تكون الجزائر طرفا في النزاع كما روج المغرب.
6- أكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، الذي لم يعفو عليه الزمن ولا يسقط بالتقادم كما روج له المغرب.
إلى الأخ غزاوي:
إذا كان الأمر كما تقول يا صديقي وأن المغرب هو من تلقى الصفعات في قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء المغربية.. لماذا انسحب ممثل الجزائر من جلسة التصويت في سابقة تاريخية تكشف بوضوح من تلقى الصفعات وغادر القاعة ليتلقى العلاجات!!!!؟.
ثم إني أراك تتكلم عن المحكمة الأوروبية أو حتى محكمة العدل الدولية وكأنهما تحكمان بما أنزل الله.. وما هذه الهيئات في حقيقة الأمر إلا أدوات في يد القوى الكبرى لتمرير مصالحها وطمس الحقائق وتزييف الوقائع والأمر جلي وواضح في الملف الفلسطيني على سبيل المثال لا الحصر.
