العاهل المغربي يوجّه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

الرباط – “القدس العربي”:

شرع المغرب في تنظيم عملية واسعة لإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني، خاصة سكان قطاع غزة، الذين يعانون أوضاعًا مأساوية جراء الحصار وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن هذه المساعدات تأتي تنفيذًا لتوجيهات العاهل المغربي محمد السادس، رئيس “لجنة القدس”.

وأضاف البيان أن حجم هذه المساعدة الإنسانية يبلغ نحو 180 طنا، وتشمل مواد غذائية أساسية، وحليبًا ومكملات غذائية مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى أدوية ومعدات جراحية موجّهة للفئات الأكثر هشاشة في القطاع. كما تضمّ العملية أغطية، وخيما مهيأة، وتجهيزات حيوية لدعم صمود السكان في ظل ظروف إنسانية صعبة.

ومن أجل ضمان فعالية إيصال هذه المساعدة، “تم اعتماد مسار خاص وآمن، يُمكّن من توصيل الدعم المغربي بشكل سريع ومباشر إلى المستفيدين الفلسطينيين في غزة، تجسيدًا للنجاعة الميدانية التي تميز المبادرات الإنسانية التي يشرف عليها العاهل المغربي”، بحسب البيان.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة https://t.co/X167Hqgtz7 pic.twitter.com/R8H6IdcnQK — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) July 30, 2025

ووفق بيان خارجية الرباط، فإن “هذه الخطوة النبيلة لتعكس التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية مع القضية الفلسطينية، وتؤكد في الآن ذاته الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته، والدفاع عن حقوقه العادلة، في كافة المحافل الإقليمية والدولية”.

وختم البيان بالقول إن “المغرب يثبت، مرة أخرى، بقيادة الملك أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية مبدئية، بل التزام أخلاقي وعملي دائم، يتجسد في مبادرات ملموسة تدعم الشعب الفلسطيني في الميدان، وتؤكد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين المغربي والفلسطيني”.