العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين بمنزلهما في نيو مكسيكو

واشنطن: عُثِرَ على الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا ميتَين بمنزلهما في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، على ما أفادت الخميس وسائل إعلام أمريكية عدة.

ونقل عدد من وسائل الإعلام عن مكتب مأمور مقاطعة سانتا في (الشِريف) أن لا أثر لأي فعل إجرامي، لكنه لم يحدد سبب الوفاة. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يتمكن مكتب الشِريف من تأكيد هذه المعلومات على الفور.

(أ ف ب)