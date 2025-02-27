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العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين بمنزلهما في نيو مكسيكو

27 - فبراير - 2025

الممثل الأمريكي جين هاكمان

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واشنطن: عُثِرَ على الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا ميتَين بمنزلهما في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، على ما أفادت الخميس وسائل إعلام أمريكية عدة.

ونقل عدد من وسائل الإعلام عن مكتب مأمور مقاطعة سانتا في (الشِريف) أن لا أثر لأي فعل إجرامي، لكنه لم يحدد سبب الوفاة. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يتمكن مكتب الشِريف من تأكيد هذه المعلومات على الفور.

(أ ف ب)

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  1. يقول مراقب محايد:
    فبراير 27, 2025 الساعة 10:36 ص

    تصفية كافة الفنانين الأمريكيين المعارضين لجرائم الجيش الإسرائيلي ضد اطفال غزة

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  2. يقول علي الفايز/الاردن:
    فبراير 27, 2025 الساعة 1:34 م

    هذا الرجل كان يعارض حرب الابادة للشعب الفلسطيني في غزة

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  3. يقول سامي الكربي:
    مارس 8, 2025 الساعة 3:36 م

    ممثل مخضرم قدير مبدع صاحب أفلام المحادثة والوصلة الفرنسية وداعم لفلسطين ومعارض لابادة غزة؟

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