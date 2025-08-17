سياسة | دولي | الولايات المتحدة

العثور على الوثائق التحضيرية لقمة ترامب وبوتين في طابعة بفندق في ألاسكا

منذ ساعتين

أنكوراج: ذكر تقرير إعلامي أمريكي أنه تم العثور على الوثائق التحضيرية للمشاركين في قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في طابعة بفندق في أنكوراج بألاسكا.

وذكرت شبكة إذاعة “إن بي آر” أنه تم العثور على ثماني صفحات أمس الجمعة في مركز الأعمال في فندق كابتن كوك.

 وضمت الوثائق التي نشرتها “آر بي آر” جدولا تفصيليا يشير إلى غرف الاجتماعات بالتحديد ومسؤول اتصال بوزارة الخارجية الأمريكي وأرقام هواتفهم، وقائمة طعام الغذاء وسير ذاتية موجزة وصور المشاركين.

 وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة “إيه بي سي نيوز” إن تقرير (إن بي آر) “مثير للضحك”.

وذكرت في بيان: “إنه أمر مثير للضحك أن تنشر (إن بي آر) قائمة طعام مؤلفة من عدة صفحات وتصفها (بالاختراق الأمني). لهذا لا يأخذ أي أحد هذا النوع من (الصحافة الاستقصائية) المدعاة على محمل الجد، ولم يعد يتم دعمهم بأموال دافعي الضرائب وهذا بفضل الرئيس ترامب”.

(د ب أ)

