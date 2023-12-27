العثور على بطل فيلم “باراسايت” ميتاً وسط اتهامات بتعاطي المخدرات

صورة التقطت في 23 ديسمبر 2023 للممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون عند وصوله إلى مركز الشرطة– ا ف ب

سول: قال مسؤول بالدفاع المدني في العاصمة الكورية الجنوبية سول إن السلطات عثرت على الممثل لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم “باراسايت” “طفيلي”، الحائز على أربع جوائز أوسكار، ميتاً، اليوم الأربعاء، بعد بلاغ عن اختفائه.

وخضع لي (48 عاماً)، الذي لعب دور رب أسرة ثرية في الفيلم، لتحقيق حول اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، وسط حملة حكومية استجوبته فيها الشرطة ثلاث مرات. واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة، في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الممثل قال، خلال التحقيق إنه تعرّض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

Lee Sun-Kyun was a great actor. First introduced to him via R-Point as a kid, then he exploded with Parasite. At this last Fantastic Fest with Sleep and Project Silence he really cemented himself as a compelling leading man. Thoughts are with his family during this tragic time. pic.twitter.com/y8QbzHaTwO — Julian Singleton (@gambit1138) December 27, 2023

وقال مسؤول الدفاع المدني لرويترز، شريطة عدم نشر هويته نظراً لحساسية القضية، إن السلطات عثرت على لي أثناء عملية بحث بعد بلاغ عن اختفائه.

وفي وقت سابق، ذكرت يونهاب، نقلاً عن الشرطة، إنه تم العثور على لي في سيارة في حديقة في سول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل تاركاً رسالة انتحار، على ما يبدو.

ولم يرد مسؤولون في الشرطة على الفور على مكالمات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق.

ولم ترد الوكالة التي تدير أعمال لي على المكالمات أيضاً.

ويمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين المخدرات الصارمة في كوريا الجنوبية إلى السجن لمدة ستة أشهر، أو لمدة تصل إلى 14 عاماً لمرتكبي الجرائم المتكررة والتجار.

وفاز فيلم “باراسايت”، الذي أنتج عام 2019، وأخرجه بونج جون-هو، بأربع جوائز أوسكار، في فبراير شباط 2020، في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي.

وقد حصل على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

(رويترز)