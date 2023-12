العثور على بطل فيلم “باراسايت” ميتاً وسط اتهامات بتعاطي المخدرات

سول: قال مسؤول بالدفاع المدني في العاصمة الكورية الجنوبية سول إن السلطات عثرت على الممثل لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم “باراسايت” “طفيلي”، الحائز على أربع جوائز أوسكار، ميتاً، اليوم الأربعاء، بعد بلاغ عن اختفائه.

وخضع لي (48 عاماً)، الذي لعب دور رب أسرة ثرية في الفيلم، لتحقيق حول اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، وسط حملة حكومية استجوبته فيها الشرطة ثلاث مرات. واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة، في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الممثل قال، خلال التحقيق إنه تعرّض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

Lee Sun-Kyun was a great actor. First introduced to him via R-Point as a kid, then he exploded with Parasite. At this last Fantastic Fest with Sleep and Project Silence he really cemented himself as a compelling leading man. Thoughts are with his family during this tragic time. pic.twitter.com/y8QbzHaTwO

