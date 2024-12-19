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العثور على بقايا جثث بمستودع للأدوية في دمشق

19 - ديسمبر - 2024

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دمشق: عُثر على بقايا جثث في مستودع للأدوية بمنطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.
ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما زالت تكتشف مقابر جماعية وجثث في مناطق مختلفة من البلاد.
وتم العثور على بقايا جثث يعتقد أنها تعود لأكثر من 20 شخصا، بينهم أطفال، في مستودع بمنطقة السيدة زينب.


وقال عضو مجلس الدفاع المدني السوري عمار سلمو، إنهم باشروا بفحص مستودع الأدوية.
وأضاف: “هذا المكان يعد مستودعا للأدوية، لكننا وجدنا مخزنا للتبريد بداخله، ورأينا أن المستودع تحول إلى منطقة لتخزين الجثث المتعفنة والهياكل العظمية”.
وأردف: “تحاول فرقنا توثيق الجثث. نجمع الهياكل العظمية ونحاول تحديد عدد الضحايا”.
وأشار إلى أنه سيتم إجراء فحص الحمض النووي على الجثث لاحقا.
وأوضح أن منطقة السيدة زينب كانت مقرا لميليشيات إيرانية قبل انهيار النظام.

(الأناضول)

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