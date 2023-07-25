العثور على جثة طباخ أوباما قرب منزل الرئيس الأسبق

واشنطن- “القدس العربي”: حددت السلطات الأمريكية هوية الغريق، الذي تم العثور على جثته بالقرب من منزل باراك أوباما في مارثا فينيارد بأنه تافاري كامبل، الشيف الشخصي للرئيس الأمريكي الأسبق.

وقالت السلطات إنها انتشلت جثة كامبل (45 عاما) من بحيرة” ايدج تاون غريت” صباح الإثنين بعد يوم من اختفائه.

وأوضحت شرطة ولاية ماساتشوستس أن كامبل كان موظفاً عند أوباما ولكنها أشارت إلى أن الرئيس الأسبق وزوجته لم يكونا في منزلهما وقت الحادث.

وقال أوباما في بيان :” كان كامبل جزءاً محبوباً من عائلتنا في البيت الأبيض، كان طاهياً مبدعاً جعل حياتنا أكثر اشراقاً ولذلك طلبنا منه البقاء معنا بعد مغادرة البيت الأبيض، قلوبنا محطمة لأنه رحل”.