العثور على جثة مسؤول صفحة إخبارية إلكترونية في المكسيك

مكسيكو: قُتل مسؤول صفحة إخبارية إلكترونية الأحد في وسط المكسيك، حسبما أعلنت السلطات المحلية في بلد كثيرا ما يتعرض فيه المسؤولون المنتخبون والصحافيون للاستهداف.

وقالت السلطات المحلية إنه تم العثور على جثة كريستيان أورييل مارتينيز زافالا وجثة رجل آخر في مركبة في بلدية سيلاو بولاية غواناخواتو.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الضحية البالغ 28 عاما كان مسؤولا عن صفحة سيلاوينسي إم إكس الإخبارية على موقع فيسبوك، وهي صفحة لديها 18 ألف متابع.

واستنادا إلى هذه المصادر، فهو كان قد تعرض في عام 2021 لهجوم من أقارب أحد السياسيين المحليين، مما دفعه إلى طلب الحماية من مكتب أمين المظالم المحلي.

ويتعلق أحد أحدث المواضيع المنشورة على صفحته بزيارة الرئيسة كلاوديا شينباوم ولاية غواناخواتو السبت. وكانت شينباوم قد تعهدت في هذه المناسبة العمل مع الحكومة المحلية لتحسين الأمن في هذه المنطقة التي تشهد أكبر عدد من جرائم القتل المرتبطة بالجريمة المنظمة.

تُعتبر المكسيك واحدة من أخطر الدول بالنسبة إلى الصحافيين، إذ قُتل هناك أكثر من 150 صحافيا منذ عام 1994، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

(أ ف ب)