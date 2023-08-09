العثور على جثة مسؤول في “حزب القوات” مقتولا بجنوب لبنان- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

عُثر اليوم الأربعاء على جثة عضو المجلس المركزي في حزب القوات اللبنانية، إلياس الحصروني، مقتولا في أحد الحقول إلى جانب الطريق بمنطقة جنوب لبنان.

والحصروتي هو من بلدة عين إبل الحدودية في جنوب لبنان، وكان يتولى مسؤولية منسّق القوات في منطقة بنت جبيل، وما رجّح عدم وفاته بشكل طبيعي، هو انتشار فيديو يظهر تعرّضه لكمين من سيارتين واقتياده إلى المكان الذي وجد فيه مقتولا.

بالفيديو: لحظة اختطاف عضو المجلس المركزي في "القوات" والمنسق السابق لبنت جبيل الياس الحصروني pic.twitter.com/tyAW2YiDV5 — Lebanon Debate (@lebanondebate) August 9, 2023

وقد بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث، في وقت استنكر رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس، وأهالي البلدة “الاعتداء الآثم” على الياس الحصروني الذي كما ورد في البيان “قضى بحادث مدبّر، إذ تم اختطافه واقتياده بسيارته إلى طريق مقفر حيث وجد في جلّ تحت الطريق بجانب سيارته”.

وأضاف البيان: “نطلب من القوى الأمنية التي أصبح بحوزتها الدليل القاطع على عملية الاختطاف، أن تقوم وبأسرع ما يمكن، بالكشف عن قتلة الحصروني وإنزال أشد العقوبات بهم حفاظاً على أمن المنطقة”.