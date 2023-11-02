العثور على جثتي راعيين لبنانيين قتلتهما القوات الإسرائيلية بالرصاص

جندي إسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية اللبنانية- ا ف ب

بيروت: ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه عُثِر على جثتي راعيين لبنانيين، اليوم الخميس، بعدما قتلتهما القوات الإسرائيلية بالرصاص في منطقة قريبة من الحدود.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش ينظر في التقرير.

وقالت الوكالة، التي لم تنسب تقريرها إلى مصدر، إنهما كانا يرعيان قطيعهما بالقرب من نهر الوزاني، عندما تعرّضا لإطلاق النار.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ “رويترز” إن الراعيين من قرية الوزاني الحدودية اللبنانية، ويبلغ أحدهما من العمر 20 عاماً، والآخر 21 عاماً.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أمس الأربعاء، إن الجيش اللبناني طلب مساعدتها في إجلاء شخصين أصيبا في المنطقة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي علق إطلاق النار من أجل السماح للجيش اللبناني واليونيفيل بإجراء عملية بحث، لكن تم تأجيل البحث حتى صباح اليوم، الخميس، بسبب الظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم الجيش اللبناني، ولم ينشر الجيش بياناً على الفور.

وتتبادل القوات الإسرائيلية و”حزب الله” اللبنانية إطلاق النار على طول الحدود، منذ اندلاع الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، حليفة “حزب الله”، وإسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)