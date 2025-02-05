العثور على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن

انتشال حطام الطائرة من نهر بوتوماك أثناء أعمال الإنقاذ في 3 فبراير 2025

واشنطن: عثرت فرق الإنقاذ على جثث جميع الضحايا البالغ عددهم 67، والذين لقوا حتفهم في حادث تصادم، الأسبوع الماضي، بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب واشنطن، وفق ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وفي الأيام الأخيرة، واصل عناصر الإنقاذ عمليات البحث في المياه الجليدية لنهر بوتوماك لانتشال جميع الجثث، بعد أسوأ مأساة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ العام 2001، والتي قُتل فيها جميع الركاب الذين كانوا في الطائرتين.

وأعلنت كل الخدمات المشاركة في عمليات البحث “العثور على (جثث) ضحايا الحادث البالغ عددهم 67″، موضحة، في بيان مشترك، أنه تم “التعرف على هوياتهم بشكل مؤكد” باستثناء واحدة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تركز الآن على “انتشال الحطام المتبقي في نهر بوتوماك”.

وبعد خمسة أيام من الاصطدام، انتشلت المكوّنات الأولى للطائرة، الإثنين.

ويأمل محققو وكالة سلامة النقل الأمريكية المستقلة بإصدار تقرير أولي خلال 30 يوماً. وقد يستغرق التحقيق الكامل عاماً.

(أ ف ب)