العثور على جثث وهياكل عظمية لفلسطينيين بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم

غزة: أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، بالعثور على جثث وهياكل عظمية لعدد من المواطنين بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم وسط قطاع غزة، وفق وكالة شهاب للأنباء.

وبثت الوكالة على حسابها بمنصة إكس اليوم، مقطع فيديو يكشف عن حجم “الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال في منطقة نتساريم ومنطقة المغراقة وجحر الديك وسط القطاع”.

وأكمل الجيش الإسرائيلي في وقت سابق سحب قواته من محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة كجزء من إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

#فيديو | 📌مشاهد جوية لمحور “نتساريم” بعد انسحاب قوات الاحتلال منه صباح اليوم. pic.twitter.com/vOMSoU4gZ7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 9, 2025

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، أن “آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد ما زالت كما هي دون أي تغيير، حيث تخضع المركبات للفحص والتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر شارع صلاح الدين شمالا، أما شارع الرشيد فما زال مخصصا لحركة المشاة فقط وغير مسموح بحركة المركبات”.

وأشارت الوزارة في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، إلى أنه في حال فتح الشارعين بشكل كامل وطبيعي سيتم الإعلان عن ذلك رسميا، داعية المواطنين إلى الحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حاليا حرصا على سلامتهم.

(د ب أ)