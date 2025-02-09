العثور على جثث وهياكل عظمية لفلسطينيين بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم

غزة: أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، بالعثور على جثث وهياكل عظمية لعدد من المواطنين بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم وسط قطاع غزة، وفق وكالة شهاب للأنباء.
وبثت الوكالة على حسابها بمنصة إكس اليوم، مقطع فيديو يكشف عن حجم “الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال في منطقة نتساريم ومنطقة المغراقة وجحر الديك وسط القطاع”.
وأكمل الجيش الإسرائيلي في وقت سابق سحب قواته من محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة كجزء من إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
#فيديو | 📌مشاهد جوية لمحور “نتساريم” بعد انسحاب قوات الاحتلال منه صباح اليوم. pic.twitter.com/vOMSoU4gZ7
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، أن “آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد ما زالت كما هي دون أي تغيير، حيث تخضع المركبات للفحص والتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر شارع صلاح الدين شمالا، أما شارع الرشيد فما زال مخصصا لحركة المشاة فقط وغير مسموح بحركة المركبات”.
وأشارت الوزارة في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، إلى أنه في حال فتح الشارعين بشكل كامل وطبيعي سيتم الإعلان عن ذلك رسميا، داعية المواطنين إلى الحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حاليا حرصا على سلامتهم.
يا فرحة ما تمت ويا خراب جحر الديك.
قصة صغيرة لا تعني شييء بجانب آلاف القصص المروعة.
اشترى عمى بتحويشة العمر قطعة ارض صغيرة فى جحر الديك وبنى عليها شاليه صغير وحديقة على أساس ان يقضي فيها بقية عمره بعيدا عن بينه في قلب غزة وزحمتها.
لم يسكن به بعد. كان الشاليه في مرحلة التعفيش.
كان من المقرر ولا مقرر إلا ما يقرره الله، ان يعزمنا فيها عندما نزلنا أنا وزوجتي قبل الحرب لزيارة الأهل، وان وبقية العائلة يوما عنده.
الحمد لله، قامت الحرب ولم تتم الزيارة ولم نشاهد المصيف الجديد ولم بهناء عمي بحلم حياته الذي ضاع.
عمي الان مقيم في بيتنا في الخان بعد ان ضاع بيته في غزة (المعنى الأصح والمحير للعقول ان البيت تبخر بما فيه من اثاث) وضاع شاليه جحر الديك وهاهي الصور أمامكم.
هذه مصيبة صغيرة والحمد لله ولا تقارن مع ذلك بقطّع الأطراف ولا بلم عظام أناس كانوا احياءً مثلنا غير معروفي الهوية، ووضع العظام في اكياس ودفن تلك العظام.
لم يتم دعوة لعقد اجتماع قمة عربي لمناقشة قطع الأطراف و دفن العظام البشرية ولكن تم الأمس الدعوة لعقد هذه القمة للرد على مزحة سمجة لنتانياهو.
نحن نعرف ماذا فعلنا ونتحمل تداعيات ما حصل مهما كان ومهما سيصير، ولكن لنا شكوى عند الله ممن خذلنا وخذل غزوتنا وممن ناصر عدونا علينا.