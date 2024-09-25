العثور على جثث 13 مهاجرا من أصول إفريقية شرق تونس

تونس: أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، العثور على 13 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقية قبالة سواحل ولاية المهدية شرق البلاد.

وقال متحدث محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا: “تم العثور أمس الثلاثاء، على 13 جثة لفظها البحر على سواحل كل من سلقطة والشابة”.

وأضاف أن “جميع الجثث لرجال، وحسب المعاينات الأولية تعود لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء”.

وتابع بن حجا أن “السلطات القضائية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت السلطات التونسية انتشال 6 جثث لمهاجرات إفريقيات غير نظاميات قبالة سواحل مدينة المنستير شرق البلاد، بينهن رضيعة.

ووفق حصيلة نشرها الحرس الوطني التونسي في يونيو/ حزيران الماضي، انتشلت السلطات في البلاد 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024 حتى مايو/ أيار الفائت، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من 2023.

كما أفاد في البيان ذاته بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

(الأناضول)