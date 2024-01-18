سياسة | عربي | فلسطين

العثور على جثمان شهيد في مخيم طولكرم ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الى 8

منذ ساعتين

حجم الخط
0

طولكرم: عثر عند منتصف الليلة، على جثمان الشهيد محمد مطيع محمود سليط (22 عاما)، في مخيم طولكرم، ليرتفع عدد الشهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس إلى 8 منذ بداية العدوان على المخيمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وكان الشهيد ارتقى إثر إصابته بعيار ناري من قناص إسرائيلي بداية العدوان على المخيمين يوم الأربعاء الماضي، ومنعت قوات الاحتلال الاسعاف من الوصول إليه واختفى جثمانه وسط حديث عن إختطافه من قبل قوات الاحتلال، ليتم العثور عليه الليلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من بعض المواقع في مخيم بطولكرم لكنها متواجدة في مختلف محاور المخيم، وأحياء المدينة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون
4 - يناير - 2024
مصدر طبي: استشهاد مدير شرطة خان يونس بغارة إسرائيلية
21 - ديسمبر - 2023
استشهاد 66 صحافيا في غزة منذ 7 أكتوبر بينهم 6 صحافيات
25 - نوفمبر - 2023
استشهاد الصحافية الفلسطينية أمل زهد في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في غزة
24 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية