العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً في ديترويت الأمريكية

نيويورك: أعلنت شرطة ديترويت العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعناً خارج منزلها، السبت، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الجريمة لا تزال مجهولة.

وتأتي الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على خلفية الحرب بين إسرائيل و”حماس”، التي أودت بحياة الآلاف هذا الشهر.

وكانت سامانثا وول، البالغة 40 عاماً، ضحية جريمة القتل، السبت، وهي ناشطة سياسية ديموقراطية، وترأس مجلس كنيس أيزاك آغري في وسط ديترويت.

