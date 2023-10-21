العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً في ديترويت الأمريكية

نيويورك: أعلنت شرطة ديترويت العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعناً خارج منزلها، السبت، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الجريمة لا تزال مجهولة.

وتأتي الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على خلفية الحرب بين إسرائيل و”حماس”، التي أودت بحياة الآلاف هذا الشهر.

وكانت سامانثا وول، البالغة 40 عاماً، ضحية جريمة القتل، السبت، وهي ناشطة سياسية ديموقراطية، وترأس مجلس كنيس أيزاك آغري في وسط ديترويت.

I am sick to my stomach to hear about the stabbing death of Detroit synagogue president Samantha Woll. She was only 40 years old. Woll led the Isaac Agree Downtown Detroit Synagogue since 2022 and was very involved in Democrat politics. According to the news outlet, Woll… pic.twitter.com/J0LLrrs6oJ — Rep. Jamaal Bowman Ed.D. (@JamaalBowmanNY) October 21, 2023

وقال بيان للشرطة إن أفراد الطوارئ عثروا على وول مقتولة “بعدة طعنات في جسدها”، مضيفاً أن آثار دماء قادت الضباط إلى منزل وول القريب، “المكان الذي يعتقد أن الجريمة قد حصلت فيه”.

ولفت البيان إلى أنه “في الوقت الحالي، الدافع وراء عملية القتل غير معروف”.

وأفاد الكنيس على حسابه في فيسبوك: “علمنا ببالغ الصدمة والحزن بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول، رئيسة مجلسنا”، مضيفاً: “في هذه المرحلة ليس لدينا المزيد من المعلومات”.

Samantha W. présidente et rabbin d'une synagogue de Détroit aux États-Unis 🇺🇸 a été poignardée à mort devant chez elle (source: médias américains) pic.twitter.com/MjGctu2Mi7 — ✦ Margot Haddad ✦ (@margothaddad) October 21, 2023

وذكرت صحيفة “ديترويت فري برس” أن وول كانت ناشطة في الحزب الديموقراطي، وعملت مع عضو الكونغرس إليز سلوتكين، وفي حملة المدعي العام في ميشيغن دانا نيسيل.

وكتبت نيسيل على منصة “إكس”: “شعرت بالصدمة والحزن والخوف عندما علمت بالقتل الوحشي لسام. كانت سام شخصاً لطيفاً طوال معرفتي بها”.

وقالت سلوتكين، التي عملت في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” قبل دخولها الكونغرس، إن وول سعت إلى بناء “التفاهم بين الأديان، وإيقاد النور في وجه الظلام”.

وأوردت صحيفة “فري برس” أن وول كانت ناشطة في منظمة شعبية تهدف إلى مدّ الجسور بين الشبان المسلمين واليهود.

🔴Detroit 🇺🇸Samantha Woll, 40 ans, présidente du conseil d'administration de la synagogue Isaac Agree du centre ville de Détroit , a été retrouvée poignardée à mort samedi devant son domicile. https://t.co/dkWRRO4CXl pic.twitter.com/nupmOgvDdO — Rafael Sereti (@RafaelSereti) October 21, 2023

(أ ف ب)