العثور على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي قرب موقع الانفجار في الهند

“القدس العربي”: ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أنه تم العثور على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي بالقرب من موقع الانفجار الذي وقع عند السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، شوهد شخصان على كاميرات المراقبة بالقرب من موقع الانفجار، كما تم اكتشاف رسالة مكتوبة باللغة الإنكليزية موجهة إلى السفير الإسرائيلي باستخدام لغة “مسيئة” في مكان قريب أيضا.

وذكرت صحيفة india today أن الرسالة كانت ملفوفة بالعلم الإسرائيلي، وتتحدث عن تصرفات إسرائيل في غزة وتشير إلى “الانتقام”، مبينة أن جماعة تطلق على نفسها اسم “Sir Allah Resistance” أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار، بحسب موقع أر تي.

وتم تطويق المنطقة التي عثر فيها على الرسالة لفترة وجيزة بعد الانفجار وأعيد فتحها في وقت لاحق. ووصل فريق من حرس الأمن الوطني إلى مكان الحادث صباح اليوم الأربعاء للتحقيق في الأمر.

وقال جاي نير، المتحدث باسم السفارة: “سمعنا انفجارا. اعتقدنا أنه كان قريبا، ثم أدركنا أنه كان بالفعل بالقرب من السفارة. شرطة دلهي وفرقنا الأمنية تم استدعاؤهم على الفور لفهم ما كان يحدث”، مضيفا: “من الواضح أن شيئا ما حدث لكن ليس لدينا معلومات أبعد من ذلك. وفي هذه الأثناء ننتظر نتائج التحقيق”.

وطلب مقر الأمن القومي الإسرائيلي من الإسرائيليين الموجودين حاليا في الهند الالتزام بالتوصيات التالية: تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة (المراكز التجارية والأسواق وغيرها) والأماكن المرتبطة باليهودية أو إسرائيل والحفاظ على اليقظة المتزايدة في الأماكن العامة (بما في ذلك المطاعم والفنادق والحانات)، تجنب المشاركة في الأحداث التي تضم العديد من المشاركين، نشر تفاصيل الرحلة على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الصور وتفاصيل الزيارة قبل الرحلة أو في الوقت الفعلي.

