العثور على رفات بشرية لرجل مفقود داخل أحشاء تمساح في أستراليا- (تدوينة)

سيدني: قالت الشرطة الأسترالية الثلاثاء إنه تم العثور على رفات بشرية يعتقد أنها لرجل مفقود داخل أحشاء تمساح في شمال شرق أستراليا.

وكان الرجل البالغ من العمر 40 عاما قد فقد في هجوم مشتبه به من قبل تمساح بالقرب من جسر نهر آنان في أقصى شمال كوينزلاند بعد ظهر يوم السبت.

وقالت شرطة كوينزلاند في بيان: “تجري عملية رسمية لتحديد الهوية ولكن يعتقد أن الرفات هي رفات رجل مفقود يبلغ من العمر 40 عاما من نيو ساوث ويلز. سيتم إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد الهوية الإيجابية”.

وأضافت الشرطة أنه تم تعليق عملية البحث والإنقاذ عن الرجل المفقود.

Queensland Police will prepare a report for the coroner after human remains were located within a crocodile at Cooktown.https://t.co/3cw84uxGuL

