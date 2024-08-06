العثور على رفات بشرية لرجل مفقود داخل أحشاء تمساح في أستراليا- (تدوينة)

سيدني: قالت الشرطة الأسترالية الثلاثاء إنه تم العثور على رفات بشرية يعتقد أنها لرجل مفقود داخل أحشاء تمساح في شمال شرق أستراليا.

وكان الرجل البالغ من العمر 40 عاما قد فقد في هجوم مشتبه به من قبل تمساح بالقرب من جسر نهر آنان في أقصى شمال كوينزلاند بعد ظهر يوم السبت.

وقالت شرطة كوينزلاند في بيان: “تجري عملية رسمية لتحديد الهوية ولكن يعتقد أن الرفات هي رفات رجل مفقود يبلغ من العمر 40 عاما من نيو ساوث ويلز. سيتم إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد الهوية الإيجابية”.

وأضافت الشرطة أنه تم تعليق عملية البحث والإنقاذ عن الرجل المفقود.

Queensland Police will prepare a report for the coroner after human remains were located within a crocodile at Cooktown.https://t.co/3cw84uxGuL — Queensland Police (@QldPolice) August 5, 2024

ويوم الاثنين، نقلت وسائل الإعلام المحلية عن متحدث باسم وزارة البيئة والعلوم والابتكار في كوينزلاند قوله إن تمساحا كبيرا “يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم المميت” على الرجل “قتل قتلا رحيما إنسانيا”.

وشهدت الحادثة التي وقعت يوم السبت استدعاء خدمات الطوارئ إلى الجسر بعد تلقي تقارير تفيد بأن رجلا قد سحبه تمساح أثناء الصيد، وفقا لما ذكرته شرطة كوينزلاند.

وقالت الشرطة في بيان: “تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل كان يصطاد على ضفة النهر، وعندما سقط في الماء، لم ينجح في الطفو على السطح”.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الرجل، من ولاية نيو ساوث ويلز، كان في موقع الصيد الشهير مع زوجته وأطفاله.

وتجري السلطات أيضا تحقيقات بشأن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن أشخاصا شوهدوا وهم يطعمون التماسيح بالقرب من مكان الحادث. ويعتبر إطعام التماسيح جريمة ويعاقب بغرامة تبلغ حوالي 6452 دولار أسترالي (4188 دولار أمريكي).

ويتم تسجيل حالتين قاتلتين في المتوسط لهجمات التماسيح كل عام في أستراليا. وأحدث الحوادث كانت في تموز/ يوليو، حيث قتلت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في الإقليم الشمالي.

(د ب أ)