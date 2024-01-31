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العثور على شيء مريب بالقرب من سفارة إسرائيل بستوكهولم

منذ 40 دقيقة

أرشيف

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ستوكهولم: نقل التلفزيون السويدي عن الشرطة قولها اليوم الأربعاء إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.
وقال متحدث باسم الشرطة للتلفزيون إنه تم العثور على ذلك الغرض خارج منطقة السفارة، وأن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للنظر في الأمر.

ورفضت الشرطة الافصاح عن أي تفاصيل بشأن حجم أو شكل الشيء الذي عثُر عليه لحين التحقق منه.

وذكرت قناة إس في تي التلفزيونية أن عدة سيارات للشرطة موجودة في المكان وتم فرض طوق أمني حول منطقة واسعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الإسرائيلية.

(رويترز)

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