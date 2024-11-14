العثور على طاه روسي شهير منتقد للحرب في أوكرانيا ميتا في بلغراد- (تدوينة)

بلغراد: عُثر على طاه روسي شهير كان من أشد منتقدي غزو قوات بلاده لأوكرانيا، ميتا خلال زيارته العاصمة الصربية بلغراد، وفق ما أفادت مصادر عدة الأربعاء.

وتمثل وفاة أليكسي زيمين الذي كان يقيم في لندن منذ سنوات، أحدث رحيل يلفه الغموض لمغترب روسي منتقد للحرب التي يشنها الكرملين.

وشارك زيمين في تأسيس مطعم “زيما” في لندن، وأسهم في الكتابة للعديد من المجلات وتأليف الكتب، وفقا لحساب مطعمه على منصة انستغرام.

وعثر على جثته في وقت متأخر الثلاثاء في شقة كان يستأجرها في بلغراد أثناء زيارة للترويج لأحدث كتبه “أنغلومانيا”، وفق ما صرح مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

وقال مكتب الادعاء لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الشقة كانت مغلقة من الداخل ولا يبدو أن الوفاة مشبوهة، لكن من المقرر إجراء تشريح للجثة.

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وولد زيمين في روسيا عام 1971، وفتح العديد من المطاعم في موسكو، لكنه غادر البلاد بعد احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، نشر رسائل مناهضة للحرب، وأوقف برنامج طهو كان يقدمه كل سبت على قناة تلفزيونية مؤيدة للكرملين.

وقال مطعمه “زيما” في لندن عبر منشور على إنستغرام الأربعاء “طوال حياته الرائعة، أنجز أليكسي الكثير (…) فقد عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة أفيشا (…) وقدم برامج طهو عدة وألف الكتب وأطلق العديد من المطاعم الناجحة”.

وتابع “بالنسبة لنا، لم يكن أليكسي زميلا فحسب، بل كان أيضا صديقا ورفيقا مقربا شاركنا معه العديد من التجارب (…) الجيدة واللطيفة والحزينة في بعض الأحيان”.

(أ ف ب)