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العثور على طفل 3 سنوات من مهاجري جنوب الصحراء تائها غرب تونس

منذ ساعة واحدة

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تونس: قالت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على طفل تائه من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء بالقصرين، في غرب تونس، قرب الحدود الجزائرية.
ويبلغ الطفل 3 سنوات فقط من العمر وقال إنه من مالي ولا يعرف كيف وصل إلى المدينة التي تعد وجهة رئيسية لمهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يفد هؤلاء عبر الطرق البرية والصحراوية الخطرة ومن ثم عبر الحدود الجزائرية.
وقال الحرس الوطني إن الطفل كان تائها وبمفرده وكان في حالة جوع شديد، مفيدا بنقله إلى فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل قبل إحالته بشكل عاجل إلى مركز لرعاية الطفولة بالعاصمة.
وفي تموز/يوليو الماضي، قال وزير الداخلية التونسي إن أكثر من 80 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون في البلاد بطرق غير شرعية وأغلبهم يريدون عبور البحر المتوسط إلى الأراضي الأوروبية.
ووصلت أعداد الموتى من المهاجرين العابرين على السواحل التونسية حتى نهاية الشهر قبل الماضي إلى 900 ، وفق إحصاءات الداخلية، لكن من المرجح أن العدد قد ناهز الألف مع نهاية آب/أغسطس الماضي .
(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 5, 2023 الساعة 2:22 م

    لابد أن والديه توفيا تحت لهيب الشمس الحارقة،. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث في هذا الزمن البئيس جدا جدا طفل بعمر ثلاث سنوات تائه في الصحراء، يا للعجب العجاب الله 😮😮😮✋

    رد

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