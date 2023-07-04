سياسة | دولي | الولايات المتحدة

العثور على كوكايين في البيت الأبيض

منذ 52 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: كشف جهاز الخدمة السرية أنه تم العثور على كوكايين في الجناح الغربي بالبيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الخدمة السرية في بيان بأنه تم إغلاق مجمع البيت الأبيض بعد العثور على مادة مشبوهة، مما أدى إلى عملية إخلاء واستجابة طارئة.

واتضح بعد  قيام ضباط من الخدمة السرية بالتحقيق في “العنصر غير المعروف” الذي تم العثور عليه داخل منطقة عمل، بأنه عبارة عن مخدرات قاتلة.

وأكد جهاز الخدمة بأن التحقيقات جارية لمعرفة طريقة وسبب دخول الكوكايين إلى البيت الأبيض.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 4, 2023 الساعة 11:17 م

    ههه الفساد والهلوسة في البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي😳😁😆

    رد

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