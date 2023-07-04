العثور على كوكايين في البيت الأبيض

واشنطن- “القدس العربي”: كشف جهاز الخدمة السرية أنه تم العثور على كوكايين في الجناح الغربي بالبيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الخدمة السرية في بيان بأنه تم إغلاق مجمع البيت الأبيض بعد العثور على مادة مشبوهة، مما أدى إلى عملية إخلاء واستجابة طارئة.

واتضح بعد قيام ضباط من الخدمة السرية بالتحقيق في “العنصر غير المعروف” الذي تم العثور عليه داخل منطقة عمل، بأنه عبارة عن مخدرات قاتلة.

وأكد جهاز الخدمة بأن التحقيقات جارية لمعرفة طريقة وسبب دخول الكوكايين إلى البيت الأبيض.