العثور على مادة محظورة أخرى غير الكوكايين في البيت الأبيض

واشنطن- “القدس العربي”: عثرت وكالة” الخدمة السرية” على الماريجوانا مرتين في البيت الأبيض في عام 2022 ، قبل وقت طويل من العثور على الكوكايين في الجناح الغربي.

وكشفت”الخدمة السرية” هذه المعلومات لأعضاء الكونغرس خلال إحاطة سرية حول التحقيق في الكوكايين الذي تم العثور عليه في الجناح الغربي خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو.

ولا تعتبر حيازة أقل من أوقية من الماريجوانا جريمة في واشنطن العاصمة، لكن المادة لا تزال غير مسموح بها على الممتلكات الفيدرالية – بما في ذلك البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية إن الوكلاء عثروا على “كميات صغيرة من الماريجوانا” في مناسبتين منفصلتين، في يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية: “لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في هذه الحوادث، لأن وزن الماريجوانا المصادرة لم يستوف الحد القانوني للتهم الفيدرالية أو التهم الجنائية في مقاطعة كولومبيا، حيث ألغت مقاطعة كولومبيا تجريم الحيازة”.

وأضاف “تم جمع الماريجوانا من قبل الضباط وتدميرها”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوكلاء وجدوا “أقل من 0.2 أوقية من الماريجوانا في كلتا الحالتين”، ولاحظ إلغاء تجريم الماريجوانا في العاصمة.

وقالت النائبة الجمهورية لورين بويبرت ( ولاية كولورادو) بعد الإحاطة السرية إن المنطقة التي تم العثور فيها على الكوكايين خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليو “كان يجب أن تخضع للمراقبة بالفيديو” ، خاصة وأن الماريجوانا تم العثور عليها مرتين في عام 2022 ” على ممتلكات البيت الأبيض “تحت إشراف الرئيس بايدن.