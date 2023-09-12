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العثور على مشرد مطعونا بشوكة في رقبته داخل قطار ببرلين

منذ 8 دقائق

محطة قطارات ببرلين- أرشيف

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برلين: عثر على رجل مشرد مطعونا بشوكة في رقبته داخل قطار في برلين ، حسبما ذكرت قوات الأمن في محطة النقل العام “تسوأولوجيتشر جارتن” في العاصمة الألمانية يوم الاثنين.
ونقل عمال الإنقاذ الرجل إلى المستشفى، حسبما قالت الشرطة الاتحادية يوم الاثنين. ووفقا للتقرير، لم تكن إصابات الرجل مهددة للحياة.
وبسبب الحواجز اللغوية وتسمم الرجل، لم يتمكن في البداية من إعطاء أي معلومات عن الحادث الذي وقع في القطار العام “إس 7” في حوالي الساعة 04:40 صباحا بالتوقيت المحلي (0240 بتوقيت غرينتش). وبدأت الشرطة الاتحادية تحقيقا وطلبت من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم.
(د ب أ)

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